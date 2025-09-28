Le malattie di Kate e Re Carlo i dissidi con Harry Il Principe William si sfoga in tv | Un anno terribile – Il video

È con un tono sorridente, ma grave, che il Principe William si confessa ora a cuore aperto sul momento complicato vissuto da lui e da tutta la Royal Family: « Il 2024 è stato l’anno più difficile della mia vita ». Dalla malattia della moglie Kate Middleton a quella del padre, re Carlo III, sino ai dissidi tra i vertici della dinastia Windsor e il fratello Harry, l’ultimo periodo è stato difficilissimo. Forse però il peggio ora è alle spalle, e così William si concede qualche confessione in una rara intervista televisiva. Le fatiche con i figli: «Dormire è importante». Uno spaccato inusuale per un membro della Royal Family che William concede al celebre attore canadese Eugene Levy, noto per le sue parti in Shitt’s Creek e American Pie. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: malattie - kate

