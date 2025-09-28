Le indagini sull' omicidio di Edoardo Sarchi l' imprenditore italiano ucciso in Albania

L'imprenditore italiano Edoardo Sarchi è stato ucciso Albania. L'uomo, 44 anni originario di Cunardo, in provincia di Varese, è stato trovato morto sul ciglio di una strada di campagna vicino al villaggio di Salari, a circa 200 chilometri dalla capitale Tirana, dove l'uomo andava a caccia. Fin. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

La pista dell’omicidio per dissidi lavorativi, i sospettati e le indagini: chi era Edoardo Sarchi, ucciso in Albania - Si chiamava Edoardo Sarchi l'imprenditore 44enne proprietario di una fabbrica di mattoni a Tirana che è stato trovato morto sul ciglio di una strada di ... Secondo fanpage.it

Chi era Edoardo Sarchi, l’imprenditore italiano ucciso in Albania: l’ipotesi della “guerra” del mattone a Tirana - È stato ritrovato morto in Albania Edoardo Sarchi, imprenditore italiano. Si legge su notizie.com