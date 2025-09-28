le iene tornano sul caso garlasco

Veronica Gentili e Max Angioni tornano alla guida de Le Iene, in onda questa sera, domenica 28 settembre, in prima serata su Italia 1. Tra i servizi, il caso Garlasco: Alessandro De Giuseppe farà luce su altre situazioni sospette rispetto a quanto emerso nella mattinata di venerdì, per capire se Alberto Stasi sia stato effettivamente incastrato. Anticipazioni del 28 settembre 2025. Alessandro Sortino. Alessandro Sortino si occupa del caso di Manuela Murgia, la ragazza di 16 anni trovata morta 30 anni fa nel canyon di Tuvixeddu, a Cagliari. Dopo aver esaminato le eventuali contraddizioni nelle versioni di Enrico Astero – l’ex fidanzato dell’epoca e oggi unico indagato, da considerarsi innocente fino a prova contraria – Sortino lo incontra davanti al tribunale di Cagliari per porgli alcune domande. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

