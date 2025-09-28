Le Iene tornano sul caso Garlasco
Veronica Gentili e Max Angioni tornano alla guida de Le Iene, in onda questa sera, domenica 28 settembre, in prima serata su Italia 1. Tra i servizi, il caso Garlasco: Alessandro De Giuseppe farà luce su altre situazioni sospette rispetto a quanto emerso nella mattinata di venerdì, per capire se Alberto Stasi sia stato effettivamente incastrato. Anticipazioni del 28 settembre 2025. Alessandro Sortino. Alessandro Sortino si occupa del caso di Manuela Murgia, la ragazza di 16 anni trovata morta 30 anni fa nel canyon di Tuvixeddu, a Cagliari. Dopo aver esaminato le eventuali contraddizioni nelle versioni di Enrico Astero – l’ex fidanzato dell’epoca e oggi unico indagato, da considerarsi innocente fino a prova contraria – Sortino lo incontra davanti al tribunale di Cagliari per porgli alcune domande. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: iene - tornano
Le Iene tornano con un’inchiesta su Mario Adinolfi
Manca davvero pochissimo: #LeIene e la nostra @veronicagentili tornano domani, domenica 14 settembre, in prima serata su Italia1! - facebook.com Vai su Facebook
Manca davvero pochissimo: tra due giorni tornano #LeIene! Appuntamento a domenica 14 settembre, in prima serata su Italia1. Non mancheranno le nostre Iene e il nuovo arrivato Daniele Bonistalli! - X Vai su X
Delitto di Garlasco, Alberto Stasi incastrato? A Le Iene nuove anomalie/ Ieri summit dei Sempio con le zie - Delitto di Garlasco, a Le Iene ultime notizie: le nuove anomalie e i sospetti sui Sempio, che intanto si riuniscono con le zie. Riporta ilsussidiario.net
Stasera in tv (28 settembre), le Iene indagano su Garlasco e Brignano mattatore sul Nove - Programmi tv stasera: la soap La notte nel cuore (Canale 5, Soap) contro NCIS – Unità anticrimine (Rai 2, Serie) e il cinema d’autore con The Fabelmans (Sky Cinema 2, Drammatico). Lo riporta libero.it