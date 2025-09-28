Le gaffe a profusione di Tridico | ora anche il parcheggio selvaggio

Inanella gaffes il candidato alla presidenza della Regione Calabria, Pasquale Tridico. L'ex capo dell'Inpls e uomo-simbolo del Movimento 5 Stelle per il Reddito di cittadinanza continua il “Crediamoci tour” tra continui scivoloni e qualche infrazione stradale. Qualche giorno fa tappa a Rossano il van personalizzato con nome e slogan del candidato della sinistra è stato fotografato in questo parcheggio quantomeno "creativo". Non certo un bel messaggio alla cittadinanza. La campagna di Tridico è costellata da inciampi. Durante un incontro faccia a faccia con Roberto Occhiuto, l'ex presidente dell'Inps alla domanda "Sai dov'è la grotta del Romito?" ha opposto un silenzio eloquente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

