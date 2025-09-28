In Calabria la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale si gioca (anche) sul terreno del reddito. Ma non più e non solo quello di cittadinanza. L’eurodeputato Pasquale Tridico, già presidente dell’Inps e oggi candidato del centrosinistra, fin da subito ha proposto un reddito di dignità regionale finanziabile con fondi europei. Una misura pensata per chi, perso il Reddito di cittadinanza, si ritrova senza alternative. "È uno strumento di assistenza attiva – ha spiegato Tridico – destinato agli occupabili, soprattutto persone tra i 55 e i 60 anni: troppo giovani per la pensione, troppo anziani per essere assunti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le elezioni in Calabria. Tra Occhiuto e Tridico la sfida è sui ‘redditi’