Le discussioni sul curriculum di Beatrice Venezi? Il suo predecessore era più giovane e inesperto ma era nel circoletto rosso

«Abbiamo visto i sindacati dei musicisti indire scioperi, proteste e raccogliere firme perché non si poteva e non si può immaginare che una donna non di sinistra possa andare a dirigere un’orchestra. Fanno sorridere le motivazioni delle accuse: una direttrice l’ha accusata di essere “bella”, come se fosse una colpa». Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera, Federico Mollicone, presidente di Fratelli d’Italia della commissione Cultura della Camera, parlando della nomina di Beatrice Venezi come direttrice d’orchestra del Teatro La Fenice. Mollicone: Beatrice Venezi ha più di 160 concerti sinfonici, citata da Forbes. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Le discussioni sul curriculum di Beatrice Venezi? Il suo predecessore era più giovane e inesperto, ma era nel circoletto rosso

