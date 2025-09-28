Le birre più famose di Napoli e dintorni | storia caratteristiche e consigli per un consumo responsabile
Napoli, città dalla tradizione enogastronomica ricca e variegata, è famosa per la sua cucina e le sue bevande, tra cui spiccano alcune birre locali che hanno conquistato il cuore degli appassionati. La cultura birraria napoletana ha visto negli ultimi anni una crescita significativa, con l’emergere di birrifici artigianali che propongono prodotti di alta qualità, capaci di competere con le più blasonate birre nazionali e internazionali. La storica Birra Peroni di Napoli. Uno dei marchi più noti nel capoluogo campano è senza dubbio Birra Peroni, che, pur essendo un marchio nazionale, ha un forte legame con Napoli grazie al suo stabilimento di Miano, attivo fino al 2005. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: birre - famose
Dora, Lova, Mora...sono solo alcuni dei nomi delle birre di Birrificio La Mata diventate famose per il loro gusto e per la veste accattivante di lattine e bottiglie. Marco Tamba è stato il primo ad avviare un birrificio agricolo artigianale e completamente indipendent - facebook.com Vai su Facebook
Festival della birra artigianale a Napoli, village ai Giardini del Molosiglio domenica 6 luglio - Festival della birra artigianale domenica 6 luglio ai Giardini del Molosiglio sul Lungomare di Napoli, accessibili da via Acton. Lo riporta fanpage.it