Le auto cinesi più belle

È stato presentato al Salone Auto Torino il primo Torino Automotive Design Award (Tada) per puntare il riflettori, attraverso il tema Piemonte meet China, sui progetti originali più significativi delle case automobilistiche cinesi. Una giuria internazionale composta da nove prestigiose istituzioni del design ha prima compiuto una selezione dei progetti candidati poi ha definito una short-list per la finale, scegliendo cinque vincitori per i premi annuali. Fra i riconoscimenti assegnati, il Tada per il Best Exterior Design è andato alla Changan Deepal S07 mentre la Changan Deepal S05 ha vinto la classe Best Human-CentricIntelligent Integration; Best Interior Design alla Geely E5, Most Innovative Design Feature alla Jetour Zongheng G700 e Best Material & Sustainability alla JAC E30X. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

