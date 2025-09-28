Le assaggiatrici in tv dal 29 settembre su SKY e NOW
Arriva in esclusiva su Sky Cinema in prima TV Le assaggiatrici, il nuovo film di Silvio Soldini, in onda lunedì 29 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Girato in lingua tedesca e ambientato nella Germania del 1943, Le assaggiatrici racconta una pagina poco nota della Seconda Guerra Mondiale. Prodotto da Lionello Cerri e Cristiana Mainardi, il film è tratto dal romanzo omonimo vincitore del Premio Campiello di Rosella Postorino (edito da Feltrinelli) ispirato alla storia vera di Margot Wölk, unica sopravvissuta tra le donne costrette ad assaggiare i pasti destinati ad Adolf Hitler. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
