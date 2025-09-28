Le 15 affermazioni infondate sul vaccino Covid di Ryan Cole

Diverse condivisioni Facebook stanno rilanciando una conferenza in cui il dottor Ryan Cole espone una serie di affermazioni sulla presunta pericolosità dei vaccini Covid. Ovviamente si tratta di un tipo di narrazioni che ha sempre presa sugli utenti No vax. Il problema è che, come al solito, si tratta di una serie di aneddoti privi di fondamento. Per chi ha fretta:. Circola un elenco di 15 affermazioni attribuite al dottor Ryan Cole.. Questo personaggio è già noto per la diffusione di informazioni fuorvianti e prive di fondamento sulla Covid-19 e sui vaccini.. Le sue sono tesi vecchie e già abbondantemente smentite dalla letteratura scientifica. 🔗 Leggi su Open.online