Lazio futuro incerto per Tavares | Sarri studia le mosse in vista del Genoa

Lazio, Tavares sotto esame: Sarri pronto a scegliere l’esterno per il Genoa. Le ultimissime sui biancocelesti Il futuro di Nuno Tavares, terzino sinistro portoghese classe 2000 arrivato alla Lazio in prestito dall’Arsenal, è diventato uno dei temi più discussi in casa biancoceleste. L’errore commesso nel derby contro la Roma, che ha favorito il gol decisivo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

