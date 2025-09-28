Lazio alla fine la spunta Sarri | Basic reintegrato tagliato lui per fargli spazio

. La decisione definitiva in casa biancoceleste Alla fine, la decisione è arrivata. A poco più di ventiquattr’ore dalla delicata sfida di campionato contro il Genoa, in casa Lazio si è risolto uno dei casi più spinosi delle ultime settimane. La società biancoceleste ha comunicato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio, alla fine la spunta Sarri: Basic reintegrato, tagliato lui per fargli spazio

In questa notizia si parla di: lazio - fine

Lazio-Roma 0-1, Pellegrini è il re del derby: palo di Cataldi a 2 minuti dalla fine

Lazio-Roma 0-1, cori e abbracci alla fine del derby: tifosi giallorossi esultano fuori dallo stadio

La 101^ Sagra dell’Uva a Marino, Isola Liri Bike, la Viterbo Half Marathon e molto altro! Trovi qui la selezione degli eventi nel Lazio di questo fine settimana https://www.visitlazio.com/appuntamenti-per-il-weekend/ - facebook.com Vai su Facebook

Ultimo fine settimana di settembre, Sezioni biancocelesti in campo https://sslazio.org/news/Il-programma-sabato-da-derby-calcio-a-5-maschile-al-debutto… #Ilprogramma sabato da derby @LazioC5 maschile ancora ai box - X Vai su X

Lazio, ufficiale: Basic reintegrato. Ecco chi è stato tagliato… La spunta Sarri - La spunta Sarri rispetto a quella che era la volontà del direttore sportivo Fabiani Alla fine, la decisione è arrivata. Riporta lazionews24.com

Cassano su Sarri: «Minestra riscaldata non più adatta alla Lazio. Ecco perché» - La situazione Durante l’ultima puntata di Viva el Futbol, trasmissione sportiva condotta su YouTube insieme a Lele Adani e Nic ... Secondo lazionews24.com