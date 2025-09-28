Lavrov | Niente attacchi a Ue e Nato Kiev dichiara guerra ai disabili russi

Il ministro degli Esteri di Vladimir Putin all’Onu: «Se aggrediti, risponderemo». Volodymyr Zelensky frigna per il sì ai paralimpici di Mosca e Bielorussia ai Giochi di Milano-Cortina e gufa: «Droni misteriosi, l’Italia può essere la prossima». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Lavrov: «Niente attacchi a Ue e Nato». Kiev dichiara guerra ai disabili russi

Ucraina, Lavrov incontra Kim Jong Un: "Rafforzata cooperazione militare Russia-Corea del Nord" | Sei morti per gli attacchi russi

Lavrov accusa: “La NATO e l’UE hanno dichiarato guerra alla Russia” - Lavrov ha parlato apertamente di una guerra “attraverso l’Ucraina”, in cui la NATO e l’ Unione Europea sarebbero non solo complici, ma protagonisti. blogsicilia.it scrive

Onu, avviso di Lavrov a Nato e Ue: "Risponderemo alle aggressioni" - Noi aperti a negoziare, ma Kiev e Bruxelles no" ... msn.com scrive