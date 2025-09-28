Lavori sulla Complanare Sud di Bari | chiusure nel tratto Zona Industriale-allacciamento Tangenziale

Sulla D94 Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-TarantoTangenziale di Bari), per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 29 e martedì 30 settembre, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, sarà chiuso il tratto compreso tra la Zona. 🔗 Leggi su Baritoday.it

