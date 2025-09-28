Sono partiti in questi giorni i lavori programmati durante l’estate per mettere in sicurezza alcuni tratti delle strade più dissestate della Svizzera pesciatina, in particolar modo quelle che erano state duramente colpite dalle frane e smottamenti del marzo scorso che hanno provocato numerosi danni alle infrastrutture. Nello specifico, i cantieri in questo momento riguardano via Val di Torbola, che è una strada comunale, e la Sp34 della Val di Forfora che, invece, è di competenza provinciale e dove c’è da mettere mano dopo l’abitato di Calamari e prima del ponte di Sorana con un intervento particolarmente complesso e, allo stesso tempo, decisivo per evitare che nuove piogge possano far scivolare dentro il letto del torrente sottostante una larga parte della carreggiata stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lavori partiti sulle strade della Svizzera