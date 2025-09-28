Lavori partiti sulle strade della Svizzera
Sono partiti in questi giorni i lavori programmati durante l’estate per mettere in sicurezza alcuni tratti delle strade più dissestate della Svizzera pesciatina, in particolar modo quelle che erano state duramente colpite dalle frane e smottamenti del marzo scorso che hanno provocato numerosi danni alle infrastrutture. Nello specifico, i cantieri in questo momento riguardano via Val di Torbola, che è una strada comunale, e la Sp34 della Val di Forfora che, invece, è di competenza provinciale e dove c’è da mettere mano dopo l’abitato di Calamari e prima del ponte di Sorana con un intervento particolarmente complesso e, allo stesso tempo, decisivo per evitare che nuove piogge possano far scivolare dentro il letto del torrente sottostante una larga parte della carreggiata stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: lavori - partiti
Firenze, ex Ippodromo Le Mulina: partiti i lavori di messa in sicurezza
Viale Mazzini, partiti i lavori. Primo giorno col senso unico. Gli esercenti: "Noi in difficoltà"
Bottegone si rinnova: partiti i lavori per il nuovo padiglione sportivo al Martin Luther King
NEWS Partiti i lavori in via Agnesi a #Imperia Il sindaco Claudio Scajola ha effettuato questa mattina il sopralluogo sul cantiere: "Un'opera davvero significativa per la nostra città" Ecco come sarà l'opera - facebook.com Vai su Facebook
MetroMare, partiti i lavori di riqualificazione della stazione di Acilia https://ift.tt/mJ7Q0xw - X Vai su X
Lavori partiti sulle strade della Svizzera - Sono partiti in questi giorni i lavori programmati durante l’estate per mettere in sicurezza alcuni tratti delle strade più ... Si legge su msn.com
Strade messe in sicurezza: partiti i lavori a Montegridolfo - Completata a Montegridolfo la messa in sicurezza di due importanti strade comunali: si tratta rispettivamente di via Villa Parigi e di via Ca’ Bernardo. Segnala ilrestodelcarlino.it