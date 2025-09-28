Lavori alla stazione ecologica prevista giornata con apertura a orario ridotto

Ferraratoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Hera ha comunicato che, a causa di lavori di manutenzione straordinaria, lunedì 29 settembre la stazione ecologica di via Ferraresi rimarrà chiusa dalle 11.30 alle 13.30. Saranno invece regolarmente aperti nei soliti orari i centri di raccolta di via Diana, dalle 7.30 alle 19, e via. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

