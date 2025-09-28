Lavori alla stazione ecologica prevista giornata con apertura a orario ridotto
Il Gruppo Hera ha comunicato che, a causa di lavori di manutenzione straordinaria, lunedì 29 settembre la stazione ecologica di via Ferraresi rimarrà chiusa dalle 11.30 alle 13.30. Saranno invece regolarmente aperti nei soliti orari i centri di raccolta di via Diana, dalle 7.30 alle 19, e via. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: lavori - stazione
La mappa dei cantieri: al via anche i lavori vicino alla stazione. “Rush finale per il Pnrr”
Cantiere infinito alla stazione di Codogno: l’intervento è iniziato nel 2019. I lavori esterni? Solo l’anno prossimo
Lavori alla stazione, si continua fino alla fine del mese di luglio
Al via i #lavori di #restauro della storica #stazioneferroviaria Torino-Ceres di #caselletorinese: un nuovo futuro per l’edificio del 1868 https://nonsolocontro.it/area-metropolitana/caselle-nsc/al-via-i-lavori-di-restauro-della-storica-stazione-torino-ceres-un-nuov - facebook.com Vai su Facebook
#Treni | #lavori | Stazione Termini Previsti lavori di manutenzione programmata alla stazione di #Roma #Termini, modifiche alla cicolazione dal #15settembre al #9ottobre ? https://buff.ly/pQjBg2X @Emergenza24 | #Luceverde Vai su X
Stazione ecologica di via Righi a Faenza chiusa per lavori fino a gennaio 2026: apre un’area temporanea in Piazzale Tambini - Da giovedì 18 settembre i cittadini faentini avranno a disposizione un sito provvisorio per la raccolta dei rifiuti, allestito in Piazzale Tambini, nel ... ravennanotizie.it scrive
Manta, iniziati i lavori dei muri delle aree ecologiche di via Risorgimento e via Stazione - Il Comune avvia la riqualificazione degli spazi per contrastare l’abbandono dei rifiuti e migliorare il decoro urbano ... Scrive targatocn.it