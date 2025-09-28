Lavinia Limido | Papà è morto per salvarmi dal mio ex Lui ha detto a mamma Questo succede quando si separa un genitore dal figlio

28 set 2025

«È passato un anno e mezzo, è stato molto impegnativo». Lavinia Limido ha avuto il coraggio di raccontare la sua storia e, nonostante il dolore non va via, oggi. 🔗 Leggi su Leggo.it

lavinia limido pap224 232 morto per salvarmi dal mio ex lui ha detto a mamma questo succede quando si separa un genitore dal figlio

© Leggo.it - Lavinia Limido: «Papà è morto per salvarmi dal mio ex. Lui ha detto a mamma "Questo succede quando si separa un genitore dal figlio"»

Processo Marco Manfrinati, testimonianza choc di Lavinia Limido: “Il mio ex marito mi accoltellava alla testa senza dire una parola”

Lavinia Limido, il racconto in aula delle coltellate dell'ex marito Marco Manfrinati (che le uccise il padre): «Se uscisse dal carcere tornerebbe per ammazzarmi» - «Mentre mi accoltellava pensavo che con quel gesto stavo salvando mio figlio: almeno lui non avrebbe fatto la fine che il mio ex marito stava cercando di far fare a me». Secondo milano.corriere.it

Marco Manfrinati uccise il suocero e ferì la ex. Lavinia Limido in lacrime in aula: «Mi accoltellava in silenzio. Se esce ci ammazza tutti» - Non ha trattenuto le lacrime Lavinia Limido quando ha testimoniato davanti alla Corte d'Assise del tribunale di Varese presieduta dal giudice Andrea Crema ripercorrendo quanto accaduto il 6 maggio ... Da leggo.it

