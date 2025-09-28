Lava e aspira nello stesso istante | il Polti Rollysteam WD20 è in offerta con 50€ di sconto extra

Il Polti Rollysteam WD20 combina aspirazione, lavaggio, igienizzazione e autopulizia in un unico dispositivo. È adatto a chi vuole ridurre i tempi di pulizia domestica e mantenere superfici igienizzate senza prodotti chimici, utile anche in case con animali. Il modello è proposto su Amazon Italia a 449€, prezzo di listino ufficiale. Ricordiamo che c’è un coupon di 50€ da applicare al checkout. Approfitta dello sconto Caratteristiche principali: tecnologia e praticità in primo piano. Il Polti Rollysteam WD20 si distingue per la sua SteamActive technology, che permette di eliminare fino al 99,999% di microrganismi nocivi senza l’impiego di detergenti chimici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lava e aspira nello stesso istante: il Polti Rollysteam WD20 è in offerta con 50€ di sconto extra

