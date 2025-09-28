L’autunno si apre con il maltempo | allerta meteo per temporali e grandine

La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un bollettino di allerta meteo valido dalle ore 13:00 di oggi, 28 settembre 2025, e per le successive 11 ore. Le previsioni indicano l'arrivo di precipitazioni da isolate a sparse, che potranno assumere carattere di rovescio o temporale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

