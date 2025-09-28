L’autunno ‘caldo’ del Palas Attese più di 41mila presenze

Ampliata la capacità ricettiva con un investimento da 2,1 milioni di euro, il palacongressi di Riccione ha ripreso la programmazione con una quindicina di appuntamenti, nazionali e internazionali, che solo in quest’ultimo quadrimestre dell’anno richiameranno 16.450 congressisti. Un flusso considerevole che, senza contare accompagnatori, espositori e aziende, frutterà 41.400 presenze. Un record che, come osserva la New PalaRiccione, "avrà un impatto significativo su tutto il territorio", ne beneficeranno le strutture ricettive, quanto le attività commerciali e di ristorazione, fino ai servizi, incidendo in modo considerevole sul fatturato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

