L' auto esce di strada e prende fuoco | cinque giovani incastrati nell' abitacolo

Incidente nella tarda serata del 27 settembre in via Vaslstort a Fontanafredda dove un automobilista ha perso il controllo del veicolo che è uscito di strada, sbattendo sulla barriera di cemento di un fosso e prendendo poi fuoco. Quando sono arrivati sul posto i vigili del fuoco l'auto era. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: auto - esce

Intrappolata nell’acqua esce dal tetto dell’auto. Viene salvata dalla polizia

Incidente sul viale Galileo Galilei, auto esce di strada e va a sbattere: 53enne in prognosi riservata

Finisce nel porto di Gallipoli con l’auto, ma esce illeso: “Non posso stare qui, domani devo fare 200 pizze”

Treviso, auto fugge dai carabinieri ed esce di strada: un morto e un ferito - X Vai su X

Esce sulla Gazzetta ufficiale il decreto per aiutare chi vuole acquistare un’auto green. Ma i vincoli sono scoraggianti - facebook.com Vai su Facebook

Incidente nella notte, l'auto sbanda ed esce di strada: feriti una mamma e il figlio di 2 anni. Il bambino è stato intubato e trasferito all'ospedale - Momenti di paura nella tarda serata di ieri, venerdì, lungo la Strada Provinciale 8 in località Sanzili, ... msn.com scrive

Auto carambola fuori strada e si capotta - Nel farlo ha divelto una recinzione e piegato in tronconi un palo della luce. Segnala udinetoday.it