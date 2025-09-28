Lautaro Inter ancora un gol al Cagliari | l’argentino raggiunge quota 117 L’analisi del Corriere dello Sport

Lautaro Inter, ancora un gol al Cagliari: bestia nera dei sardi e quinto marcatore all time nella storia dell’Inter! Il podio nel mirino. L’analisi. Ancora una volta Lautaro Martinez si è confermato la bestia nera del Cagliari. Il capitano dell’ Inter, tornato titolare dopo alcuni problemi fisici, ha segnato il suo dodicesimo gol in dodici partite contro i rossoblù, confermandosi un vero incubo per la formazione sarda. Una statistica che racconta meglio di ogni parola la sua capacità di incidere contro l’Unipol Domus. Il Corriere dello Sport sottolinea come «scalpitava per tornare in campo dall’inizio, ma soprattutto per riprendere a segnare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, ancora un gol al Cagliari: l’argentino raggiunge quota 117. L’analisi del Corriere dello Sport

Cagliari Inter, Lautaro si conferma la bestia nera dei rossoblù: ecco il dato sull’attaccante argentino - Cagliari Inter, l’attaccante argentino si conferma nuovamente la bestia nera della formazione di Pisacane all’Unipol Domus: ecco i numeri Arriva la seconda sconfitta stagionale per il Cagliari, che ne ... Segnala cagliarinews24.com