Elogio senza mezzi termini nei confronti di Lautaro Martinez. Parole al miele all'indirizzo del capitano dell'Inter: ecco chi le ha dette Lautaro Martinez è senza dubbio uno degli attaccanti più forti della nostra Serie A e in una delle ultime dirette si è anche parlato di lui. Nel dettaglio è stato l'ex attaccante Alessandro Melli ad elogiarlo utilizzando delle parole al miele nei suoi confronti. "Lautaro è l'attaccante più completo della Serie A Ecco chi l'ha detto, siete d'accordo? Melli, ex bomber tra le altre di Sampdoria, Perugia e Parma, ha definitivo il Toro come l'attaccante più completo della Serie A.

