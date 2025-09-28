Lautaro da urlo | supera Mazzola e mette nel mirino Altobelli e Nyers! Il suo gol in Cagliari Inter entra nella storia

del club meneghino. Lautaro Martinez continua a scrivere pagine indelebili della storia dell’ Inter. Con il gol siglato al Cagliari nella vittoria per 2-0, l’attaccante argentino classe 1997 ha raggiunto quota 117 reti in Serie A, superando una leggenda come Sandro Mazzola, fermo a 116. Un traguardo che lo consacra come quinto miglior marcatore nerazzurro di sempre in campionato. Il “Toro” conferma il suo feeling speciale con i rossoblù: contro il club sardo ha messo a segno 12 gol in 12 sfide, arricchiti anche da un assist. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro da urlo: supera Mazzola e mette nel mirino Altobelli e Nyers! Il suo gol in Cagliari Inter entra nella storia

