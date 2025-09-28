Lauga il mistero del mercantile russo nel Mediterraneo | Carico di droni

Da settimane il Mediterraneo è al centro di un intrigo internazionale che vede protagonista il Lauga, un mercantile russo dall’aspetto ordinario ma con una reputazione che suscita forti sospetti. Secondo le ricostruzioni, la nave sarebbe stata sorpresa in passato a lanciare droni durante la notte e più volte ha incrociato davanti alle coste italiane, compresa la Sicilia. Un comportamento che ha spinto le intelligence europee a monitorarla con attenzione, convinte che non si tratti di un semplice cargo. Il sospetto principale è che il mercantile venga utilizzato dal Cremlino per missioni speciali, incluse operazioni di spionaggio subacqueo sui cavi dei fondali marini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

