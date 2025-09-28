Lasci la carica di presidente del Casinò Bufera sull' ex pm
Il filone d'indagine aperto dalla procura della Repubblica di Brescia nei confronti di Mario Venditti, indagato per il reato di corruzione in atti giudiziari nel caso di Garlasco, continua a presentare il conto all'ex procuratore di Pavia: lo scossone ha spinto infatti nelle scorse ore il sindaco di Campione d'Italia Roberto Canesi a chiedere al magistrato, oggi in pensione, di fare un passo indietro e di lasciare l'incarico di presidente del Casinò. Una richiesta che arriva poco dopo la diffusione ufficiale della conferma della notizia che Venditti, procuratore a Pavia fino al pensionamento avvenuto nel luglio del 2023, potrebbe essere stato "convinto" dal versamento di una cifra compresa tra 20 e 30mila euro ad agevolare l'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
