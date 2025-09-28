L’arte di Mimmo Paladino invade l’Umbria con un progetto senza precedenti

L’Umbria si prepara a ospitare uno degli eventi artistici più attesi dell’inverno: dall’8 novembre 2025 al 18 gennaio 2026, Mimmo Paladino, maestro indiscusso della Transavanguardia italiana, renderà omaggio alla regione con un’ampia retrospettiva che si snoda tra tre prestigiose sedi museali. La Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia, la Rocca Albornoz di Spoleto e Palazzo Ducale di Gubbio accoglieranno oltre 40 opere dell’artista campano, in una mostra curata da Costantino D’Orazio e Aurora Roscini Vitali che promette di raccontare mezzo secolo di ricerca artistica attraverso dipinti, sculture e installazioni di grande formato. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

