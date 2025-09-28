L’arte contemporanea ciclo di lezioni al via

Ilrestodelcarlino.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si moltiplicano in città le iniziative dedicate alla conoscenza e all’approfondimento dei movimenti artistici e dei loro protagonisti. A tal proposito, Fondazione LAM presenta "+ARTE", un ciclo di lezioni introduttive alle arti contemporanee che a partire da giovedì 2 ottobre dalle 18 alle 20, si tiene presso l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana. "+ARTE" è un progetto in collaborazione con il Comune e prevede fino al 23 ottobre, un primo ciclo di quattro lezioni introduttive alle arti contemporanee, tenute da esperti e studiosi di chiara fama. È a cura di Pierluigi Sacco, e sua sarà la lezione inaugurale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217arte contemporanea ciclo di lezioni al via

© Ilrestodelcarlino.it - L’arte contemporanea, ciclo di lezioni al via

In questa notizia si parla di: arte - contemporanea

L’evoluzione artistica di Maurizio Cattelan nell’arte contemporanea

'Fuoco e mare': mostra internazionale di arte contemporanea

Giovanni Trimani e la potenza simbolica della sedia: la mostra Chairman a Roma tra arte, identità e riflessione contemporanea

l8217arte contemporanea ciclo lezioniL’arte contemporanea, ciclo di lezioni al via - Il 2 ottobre alla Malatestiana relazione di Pierluigi Sacco, economista della cultura e presidente di Bourges 2028 Capitale della cultura europea. Come scrive msn.com

Da Jago a Calatrava, a Roma Lezioni di creatività contemporanea - L'artista Jago, la fotografa Isabel Muñoz, l'architetto e designer Piero Lissoni, l'artista e scultore Edoardo Tresoldi, l'architetto Santiago Calatrava sono i protagonisti del ciclo di Lezioni di ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: L8217arte Contemporanea Ciclo Lezioni