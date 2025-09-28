L’arte contemporanea ciclo di lezioni al via

Si moltiplicano in città le iniziative dedicate alla conoscenza e all’approfondimento dei movimenti artistici e dei loro protagonisti. A tal proposito, Fondazione LAM presenta "+ARTE", un ciclo di lezioni introduttive alle arti contemporanee che a partire da giovedì 2 ottobre dalle 18 alle 20, si tiene presso l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana. "+ARTE" è un progetto in collaborazione con il Comune e prevede fino al 23 ottobre, un primo ciclo di quattro lezioni introduttive alle arti contemporanee, tenute da esperti e studiosi di chiara fama. È a cura di Pierluigi Sacco, e sua sarà la lezione inaugurale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

