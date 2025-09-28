L' arma segreta di Pechino | il caccia invisibile Made in China è un cambio di paradigma
Un nuovo aereo invisibile ai radar è in arrivo nei cieli di tutto il mondo e spaventa e non poco le super potenze. J-XDS, meglio noto come J-50, è la nuova arma segreta e allo stesso tempo misteriosa messa in campo da Pechino e dall'aviazione cinese. Un caccia di sesta generazione di cui sono state diffuse alcune immagini sul web e che secondo gli esperti potrebbe cambiare le regole dei cieli. Privo di coda, muso allungato a forma di diamante, calotta profondamente smussata e presumibilmente pilotato da un singolo pilota: avvistato per la prima volta nel dicembre 2024, il velivolo pare stia segnando – secondo gli analisti – un cambio di paradigma delle strategie del dragone. 🔗 Leggi su Iltempo.it
