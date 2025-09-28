L’Arma in azione tra ladri di borse e rifiuti sospetti

Prevenzione e repressione dei furti, contrasto alla droga, controllo della circolazione stradale, vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla gestione illecita dei rifiuti. Giornata intensa per i carabinieri impegnati in un controllo che ha visto in azione le Compagnie di Sondrio, Tirano e Chiavenna, i Forestali e il Nucleo provinciale Ispettorato del lavoro. I risultati non sono mancati. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tirano hanno denunciato tre soggetti per furto aggravato. I ladri, dopo aver distratto in un negozio di Villa di Tirano un’anziana con la scusa di chiederle informazioni, le hanno sottratto la borsa con cellulare e portafoglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

