L’Archivio di Stato si apre Una mostra di documenti sulla città e i dintorni

Apertura speciale al pubblico, ieri mattina, alla Sezione di Imola dell' Archivio di Stato di Bologna in occasione delle Giornate del Patrimonio 2025. L'iniziativa, promossa dalla Comunità Europea e su scala nazionale dal Ministero della Cultura, è stata impreziosita da una mostra di interessanti documenti storici relativi alla città e ai suoi dintorni con tanto di conferenza di approfondimento dello studioso Giampaolo Nildi. Un evento, voluto fortemente dalla direttrice Giorgia Muratori e dal personale del presidio di via Verdi, per ribadire l'importante ruolo rivestito dall'Archivio all'interno della comunità.

