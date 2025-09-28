L’Archivio di Stato si apre Una mostra di documenti sulla città e i dintorni

Ilrestodelcarlino.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apertura speciale al pubblico, ieri mattina, alla Sezione di Imola dell’ Archivio di Stato di Bologna in occasione delle Giornate del Patrimonio 2025. L’iniziativa, promossa dalla Comunità Europea e su scala nazionale dal Ministero della Cultura, è stata impreziosita da una mostra di interessanti documenti storici relativi alla città e ai suoi dintorni con tanto di conferenza di approfondimento dello studioso Giampaolo Nildi. Un evento, voluto fortemente dalla direttrice Giorgia Muratori e dal personale del presidio di via Verdi, per ribadire l’importante ruolo rivestito dall’Archivio all’interno della comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217archivio di stato si apre una mostra di documenti sulla citt224 e i dintorni

© Ilrestodelcarlino.it - L’Archivio di Stato si apre. Una mostra di documenti sulla città e i dintorni

In questa notizia si parla di: archivio - stato

Fondazione MUS.E all’Archivio di Stato, visite guidate alla mostra "Giovanni Spadolini e la nascita del Ministero della cultura"

Archivio di Stato, trasferimento in bilico: petizione in corso

Musei in Campania, valzer di nomi: cambio alla direzione dell?Archivio di Stato

Mostra del Cinema di Venezia: cinque italiani in gara (apre Sorrentino) e pioggia di star da Clooney a Julia Roberts - Paolo Sorrentino, in gara con La grazia, aprirà la Mostra di Venezia (27 agosto- Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: L8217archivio Stato Apre Mostra