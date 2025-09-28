L’Archivio di Stato si apre Una mostra di documenti sulla città e i dintorni
Apertura speciale al pubblico, ieri mattina, alla Sezione di Imola dell’ Archivio di Stato di Bologna in occasione delle Giornate del Patrimonio 2025. L’iniziativa, promossa dalla Comunità Europea e su scala nazionale dal Ministero della Cultura, è stata impreziosita da una mostra di interessanti documenti storici relativi alla città e ai suoi dintorni con tanto di conferenza di approfondimento dello studioso Giampaolo Nildi. Un evento, voluto fortemente dalla direttrice Giorgia Muratori e dal personale del presidio di via Verdi, per ribadire l’importante ruolo rivestito dall’Archivio all’interno della comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: archivio - stato
Fondazione MUS.E all’Archivio di Stato, visite guidate alla mostra "Giovanni Spadolini e la nascita del Ministero della cultura"
Archivio di Stato, trasferimento in bilico: petizione in corso
Musei in Campania, valzer di nomi: cambio alla direzione dell?Archivio di Stato
VITA DIOCESANA Archivio di Stato e Archivio storico diocesano di Lecce insieme per una nuova e coinvolgente esperienza culturale ed artistica: oggi 27 e domani 28 settembre hanno organizzato in sinergia un interessante evento nel centro storico del capol - facebook.com Vai su Facebook
Mostra del Cinema di Venezia: cinque italiani in gara (apre Sorrentino) e pioggia di star da Clooney a Julia Roberts - Paolo Sorrentino, in gara con La grazia, aprirà la Mostra di Venezia (27 agosto- Segnala corriere.it