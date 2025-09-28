lara croft e il guardiano della luce arriva su xbox game pass il 30 settembre

l’arrivo di Lara Croft & The Guardian Of Light su xbox game pass. Il catalogo di Xbox Game Pass si arricchisce con un titolo molto apprezzato, disponibile senza costi aggiuntivi a partire dal 30 settembre. La piattaforma offre centinaia di giochi, con aggiornamenti frequenti che vedono l’ingresso di nuove proposte e la possibile uscita di altri titoli. Tra le recenti novità, spicca anche il rilascio di un gioco in giornata uno, come Sworn, che ha riscosso interesse tra gli appassionati. caratteristiche principali del gioco. Lara Croft & The Guardian Of Light è un titolo rilasciato nel 2010, ma ora disponibile su Xbox One, Xbox Series XS, PC e tramite cloud gaming. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

