L’appello di Crosetto alla Flotilla | Rischi drammatici se sfidate Israele Gli attivisti | Tiriamo dritto su Gaza

Sembra aver prodotto scarsi effetti l’incontro avuto nel nel pomeriggio di oggi, domenica 28 settembre, tra una delegazione del movimento Global Movement to Gaza e i vertici del governo italiano, nella persona di Guido Crosetto. Il ministro della Difesa ha tentato ancora una volta nel faccia a faccia di mettere in guardia i promotori della Global Sumud Flotilla, in rotta verso le acque di Gaza: «L’obiettivo dichiarato della Flotilla è quello di aiutare il popolo di Gaza, ma è fondamentale che questo impegno non si traduca in atti che non porterebbero ad alcun risultato concreto, ma che, al contrario, rischierebbero di avere effetti drammatici con rischi elevati ed irrazionali », ha detto Crosetto. 🔗 Leggi su Open.online