L’ANGOLO DEL FITNESS - Allo Spip nasce una palestra all’aperto
Spalliere, anelli, sbarre. Nasce una palestra all'aperto, inaugurata ieri pomeriggio, in un’area fitness realizzata dal comitato Eco district per il quartiere industriale Spip. Il progetto per il fitness è stato supportato dalle aziende del territorio. All'inaugurazione anche il sindaco di Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
L'ANGOLO DEL FITNESS - Meno grasso, metabolismo alle stelle e più tono muscolare: ecco a cosa serve il metodo Tabata
L'ANGOLO DEL FITNESS - Allenamento ad alta intensità e il giusto programma alimentare: ecco come eliminare il grasso
L'ANGOLO DEL FITNESS - I vantaggi dell'allenamento funzionale: più forza, resistenza e tono muscolare. Le schede per principianti e avanzati
