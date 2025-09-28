L’ANGOLO DEL FITNESS - Allo Spip nasce una palestra all’aperto

Parmatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalliere, anelli, sbarre. Nasce una palestra all'aperto, inaugurata ieri pomeriggio, in un’area fitness realizzata dal comitato Eco district per il quartiere industriale Spip. Il progetto per il fitness è stato supportato dalle aziende del territorio. All'inaugurazione anche il sindaco di Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

angolo - fitness

