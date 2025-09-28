L’Angelini ora alza l’asticella Uno sponsor per il Carisport

"Non chiediamo alla squadra di portare a Cesena la serie A, ma chiediamo a tutte le giocatrici che compongono il roster di affrontare ogni allenamento e ogni partita dando tutto quello che hanno. Perché è così che si migliora, un giorno dopo l’altro. Ed è così che si vincono le partite e si scalano le classifiche". Mancano due settimane all’inizio della nuova stagione di serie B1 femminile e il Volley Club Cesena griffato Elettromeccanica Angelini scalda i motori tenendo alta l’asticella delle ambizioni. Come ha confermato il patron Maurizio Morganti a margine della presentazione della squadra avvenuta ieri mattina durante Cesena in Wellness. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

