Landman stagione 2 | conferme cast e tutto quello che sappiamo
annuncio ufficiale di rinnovo per la seconda stagione di landman. La serie drammatica prodotta da Paramount+ in collaborazione con Taylor Sheridan ha riscosso grande successo nel 2024, portando alla conferma della produzione di una nuova stagione. Creata da Sheridan e Christian Wallace, Landman si concentra sul settore petrolifero del West Texas e sulle complesse vicende dei personaggi coinvolti in questa industria ad alto rischio. tematiche principali e stile narrativo. Simile a Yellowstone, anche Landman affronta temi sensibili come le questioni ambientali, l’etica degli affari e le dinamiche politiche di un paese fortemente dipendente dai combustibili fossili. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Landman stagione 2: data di rilascio e aggiornamenti sul cast
Landman stagione 2: nuovi attori nel cast della serie crime
Landman stagione 2: dettagli su tommy come ceo e anticipazioni sul futuro di cooper
