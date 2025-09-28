Non c’è due senza tre e il quarto vien da sé: l’Ancona è chiamato oggi a confermare il suo ottimo momento di forma al Mancini di Castelfidardo, provando a centrare la quarta vittoria consecutiva che gli permetterebbe di rimanere in scia alla capolista Ostiamare (sperando, perché no, in un suo contemporaneo passo falso). Come mercoledì scorso, anche oggi i dorici affronteranno una formazione che ha perso tutti i match delle prime quattro giornate, ma Agenore Maurizi invita comunque alla prudenza: "Questa sfida sarà ancora più difficile rispetto a quella col San Marino: la differenza, oltre all’aspetto tattico, la farà anche quello mentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Ancona è chiamata a confermarsi: "Spese tante energie, ma siamo pronti"