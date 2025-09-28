Il rapper, cantante e produttore britannico Lancey Foux annuncia il suo ritorno in Italia con una data unica del “The Time of Our Lives Tour”, in programma giovedì 19 febbraio 2026 ai Magazzini Generali di Milano. L’evento è prodotto da Vivo Concerti. I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva Vivo Club da mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 11:00, mentre la vendita generale partirà venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 11:00 su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. Lancey Foux: un artista tra sperimentazione e impatto visivo. Nato e cresciuto nell’East London, tra Stratford e Newham, Lancey Foux (all’anagrafe Lance O. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Lancey Foux torna in Italia con The Time of Our Lives Tour: unica data a Milano