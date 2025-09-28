L’analisi del match L’occasione è ghiotta | bottino prima della sosta Adorni resta in forte dubbio rebus Sersanti
Non c’è futuro senza presente, non esiste programmazione valida che non passi prima da ciò che propone l’imminente. Il calcio è spesso retorico nelle sue comunicazioni, ma un allenatore è davvero sincero quando mette in guardia i suoi sull’importanza dell’oggi e non del domani all’alba di una settimana con tre impegni sulla carta alla portata. Non poteva essere altrimenti da un concentratissimo Sottil, conscio di essere di fronte ad una opportunità molto ghiotta in previsione della sosta per le nazionali del weekend che verrà e che precede lo scontro al vertice di Palermo. Il Pescara è tanto insidioso quanto vivace, però. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: analisi - match
Sulemana fa sognare l’Atalanta ma nel finale Cabal gela tutti gli entusiasmi e regala il pareggio alla Juventus. Juric arriva a un passo dal colpaccio ma Tudor si salva. L'analisi del match: https://fanpa.ge/izarj - facebook.com Vai su Facebook
?“Rammaricato per non aver vinto il match” L’analisi di #Chivu dopo il ko dell’#Inter contro la #Juventus - X Vai su X