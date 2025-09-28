L’amore infedele – Unfaithful spiegazione del finale | perché Connie ha suggerito di fuggire dal Paese?

L’amore infedele – Unfaithful è un film thriller con Richard Gere, Diane Lane, Olivier Martinez e Chad Lowe. Il film, uscito nel 2002, ha ottenuto un buon successo al botteghino statunitense, ma ha ricevuto recensioni contrastanti dalla critica. Tuttavia, il film si è rivelato un progetto di successo per Diane Lane, che ha ottenuto nomination ai Golden Globe e agli Oscar per questo ruolo. L’amore infedele – Unfaithful racconta la storia di una coppia sposata che vive con il figlio in un sobborgo di New York. 🔗 Leggi su Cinefilos.it