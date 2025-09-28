L’America di Trump come quella di Lincoln A rischio guerra civile

Ilgiornale.it | 28 set 2025

Dopo l'assassinio di Charlie Kirk e dopo il molto meno clamoroso, ma non meno drammatico, cecchino ventinovenne che ha sparato questa settimana contro una sede della polizia di frontiera a Dallas, uccidendo due persone, non si può non fare una riflessione sulla violenza politica in America. La vittoria dei MAGA ha cambiato le carte in tavola. E a ben vedere essa ha fatto l'esordio, per così dire, con il fallito assassinio dello stesso candidato Donald Trump. Ecco perché la lettura del saggio di Erik Larson Il demone dell'Inquietudine. L'alba della guerra civile americana (Neri Pozza), oggi è più attuale che mai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

