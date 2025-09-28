L' ambasciatore israeliano Peled a Tgcom24 | Gli aiuti entrano a Gaza ma poi c' è Hamas
"Dobbiamo capire tutti quello che è accaduto il 7 ottobre. Il primo ministro adesso sta per incontrare Trump, vediamo cosa accadrà domani e se Hamas deciderà di deporre le armi e rilasciare gli ostaggi” ha dichiarato l’ambasciatore israeliano in Italia Jonathan Peled a Tgcom24. “Trent'anni fa era possibile portare avanti il dialogo, perché avevamo un partner dall'altra parte, forse sarà possibile in futuro, ma abbiamo bisogno di un partner dalla parte della Palestina che non sia Hamas, che non sia un regime terrorista e che riconosca lo stato di Israele e se non sarà così, e sfortunatamente per ora non è così, non abbiamo nessuno con chi instaurare un dialogo" ha aggiunto Peled. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Raid sulla chiesa a Gaza, l’ambasciatore israeliano: “Un errore, ci scusiamo. Ma Hamas si nasconde nei luoghi di culto”
L’ambasciatore israeliano: “Vittime civili e carestia? In guerra si fanno errori, ma la colpa è tutta di Hamas”
Oggi, presso il Parlamento europeo, ho incontrato l’Ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled. Un’occasione cordiale e di confronto sincero che mi ha permesso di riaffermare la mia posizione: da un lato la ferma condanna del vile atto terroristico compi - facebook.com Vai su Facebook
Sono stati fermati in un b&b durante la festa di Santa Rosa a cui avrebbe dovuto partecipare anche Tajani (portato in una caserma) e l'ambasciatore israeliano, rimasto a Roma. I due potrebbero essere legati alla rete del boss della mafia turca Boris Boyun Vai su X
Flotilla, ambasciatore Israele a Roma: "A bordo pochi aiuti, obiettivo è attacco contro noi e governo Italia" - Parlando all'Adnkronos, Jonathan Peled ha avvertito che la Gsf è una "chiara provocazione politica", "organizzata e finanziata da Hamas". Si legge su adnkronos.com
Israele, stand escluso dal Ttg. La decisione spacca la politica: "È un boicottaggio ideologico" - Solidarietà da FdI, ma dal centrosinistra avvertono: "Serve fermare le collaborazioni". Secondo ilrestodelcarlino.it