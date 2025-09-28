Lake Como Museum diventa permanente | l' esperienza immersiva resta a Lecco per sempre

Leccotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di grande successo e migliaia di visitatori entusiasti, il Lake Como Museum di Lecco ha annunciato ufficialmente la sua trasformazione in realtà permanente. L'esperienza immersiva dedicata al Lago di Como, che ha conquistato turisti da tutto il mondo e coinvolto numerose scolaresche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

