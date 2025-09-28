laguna feniglia e sport orbetello e monte argentario pronti a lavorare insieme

ORBETELLO Dopo gli screzi per gli impianti sportivi arriva la pace tra le amministrazioni di Orbetello e Monte Argentario. L’incontro è avvenuto venerdì a Porto Santo Stefano tra i due sindaci, alla presenza del delegato allo sport orbetellano Ivan Poccia. "Abbiamo incontrato il sindaco Arturo Cerulli per fare il punto su tante questioni amministrative di interesse comune – ha spiegato Andrea Casamenti, primo cittadino di Orbetello –. Si rafforzano quindi i rapporti di collaborazione tra i due Comuni per garantire soluzioni amministrative a problematiche che riguardano entrambi gli enti. Così come il Comune di Orbetello ha garantito e garantisce risposte a questioni di interesse comune, il Comune di Monte Argentario, che ringraziamo, è venuto incontro a nostre problematiche come per le società sportive, in attesa della fine dei lavori del palazzetto dello sport e per la piscina comunale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

