Lago Trasimeno morte di Anton Lyubeev | l' amico indagato per omicidio nautico
La Procura di Perugia ha iscritto nel registro delle notizie di reato, meglio noto come registro degli indagati, il 29enne estone che guidava il gommone dove c'era anche Anton Lyubeev, il 27enne scomparso nelle acque del lago Trasimeno il 19 settembre e il cui cadavere è stato rinvenuto il 24 nei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: lago - trasimeno
Trasimeno. Dreams: in Fiat 500 sulle acque del lago
Controlli al Lago Trasimeno, arrestato ed espulso pusher: raggiungeva i clienti con l'auto a noleggio
Trasimeno, l'allarme di Legambiente: "Lago simbolo della crisi climatica in atto"
Lago Trasimeno, morte di Anton Lyubeev: l'amico indagato per omicidio nautico https://ift.tt/jNzO9mC https://ift.tt/NE62cpG - X Vai su X
La tragedia: un calciatore di 27 anni muore nel lago Trasimeno - facebook.com Vai su Facebook
Trasimeno, indagato il conducente del gommone per la morte di Anton Lyubeev - Indagato il conducente del gommone per la morte di Anton Lyubeev ... Segnala corrieredellumbria.it
Trasimeno, il corpo ritrovato è di Anton Lyubeev: la madre conferma - È di Anton Lyubeev, 27enne estone disperso da una settimana, il corpo riaffiorato mercoledì pomeriggio dalle acque del lago Trasimeno nei pressi di Borghetto di Tuoro. Secondo umbria24.it