Lago di Como soffocato dai detriti il maltempo lascia un mare marrone

Dopo la lunga ondata di maltempo che ha colpito Como e provincia, sembra finalmente arrivata una tregua. Una tregua preziosa, che permetterà non solo di fare la conta dei danni ma anche di iniziare a rimettere in ordine ciò che il maltempo ha lasciato dietro di sé. . 🔗 Leggi su Quicomo.it

Lago di Como soffocato dai detriti, il maltempo lascia un mare marrone - Il lago di Como invaso dai detriti dopo il maltempo, foto 27 e 28 settembre Il Lago di Como, come mostrano le immagini, si presenta in condizioni difficili: la superficie dell’acqua è completamente ... Riporta quicomo.it

Dopo la furia del maltempo il lago è “sparito” sotto un immenso tappeto di detriti - Dopo ogni ondata di maltempo i detriti che si riversano nel lago finiscono la loro corsa in città andando a ricoprire ogni angolo del primo bacino e formando un vero e proprio ... comozero.it scrive