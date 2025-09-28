Porta forzata, mobili rovinati e una manciata di spiccioli rubati. È il bilancio del furto andato in scena nella notte tra giovedì e venerdì all’asilo nido Il Saltallegro di via del Carso. I ladri hanno agito scassinando un ingresso, hanno rovistato nelle stanze, rotto alcuni arredi e se ne sono andati con un bottino davvero risibile: un barattolo con poche monete. Niente uffici, niente apparecchiature costose, solo danni e fastidio. La sensazione è quella di un déjà-vu: appena due mesi fa la stessa struttura era già finita nel mirino. In quel caso a sparire era stato un cellulare di scarso valore, recupero magro anche allora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ladruncoli all’asilo nido. Pochi spiccioli, vari danni