Ladri rubano 10mila euro di gioielli Ma l’inchiesta sul furto è archiviata

Rubati gioielli per circa 10mila euro, tra cui l’anello del marito defunto, ma dopo un anno arriva la notifica della procura: fascicolo chiuso e vicenda archiviata. Dell’accaduto non si era saputo nulla all’epoca, ma a distanza di tempo riemerge una storia che lascia dietro di sé solo amarezza. È quella di una donna, rimasta vedova nel 2022, che circa un anno fa subì un furto nella propria abitazione di via Nazario Sauro. I ladri, evidentemente ben informati sulle abitudini della famiglia, approfittarono dell’uscita del figlio – unico presente in casa – e della contemporanea assenza della madre per introdursi nell’appartamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ladri rubano 10mila euro di gioielli. Ma l’inchiesta sul furto è archiviata

