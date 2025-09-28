ladri da risparmio casa aperta la cassaforte

Hanno agito rapidamente e con destrezza, portando via il bottino prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Due malviventi hanno messo a segno un furto, la notte scorsa, ai danni di Risparmio Casa, un grande esercizio commerciale della zona industriale di Carpi. Era da poco passata la mezzanotte quando i due ladri, completamente vestiti di nero e travisati con tanto di passamontagna, hanno fatto irruzione dentro il negozio, già muniti di arnesi da scasso. L’obiettivo era chiaro: quello che a loro interessava era, infatti, la stanza della cassaforte. I due soggetti sapevano come muoversi e dove dirigersi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

