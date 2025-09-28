L'addio di Marino Bartoletti a Carlo Sassi | Se ne va un pezzo della mia vita se ne va un macigno
Marino Bartoletti ricorda sui social l'amico Carlo Sassi, pioniere della moviola tv, e Furio Focolari: "Due colleghi, due amici, due fratelli a cui mi hanno legato percorsi indimenticabili". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Morto nell’esplosione della sua autocisterna: addio a Marino Bocchi, cremonese di 61 anni
Tragedia in montagna, addio al comandante Nicola Marino
Marinò, addio al basket: "E ora divento sommelier"
Addio allo storico esponente milanese del Pri. Ha ricoperto la carica di assessore a Palazzo Marino ed è stato deputato e senatore per più legislature. - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Carlo Sassi, il giornalista che inventò la moviola in tv: aveva 95 anni - Si è spento a 95 anni lo storico volto Rai che nel 1967 introdusse la moviola televisiva, cambiando per sempre il giornalismo sportivo ... Secondo ilfattoquotidiano.it